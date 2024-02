Bauern blockieren Straßen bei Brunsbüttel

Brunsbüttel (dpa/lno) –

Etwa 60 Bäuerinnen und Bauern haben am Freitagmorgen in Brunsbüttel mehrere Straßen blockiert. Die Landwirte hätten insgesamt vier Blockaden eingerichtet, teilte die Polizei am Freitag mit. «Diese befinden sich südlich des Nord-Ostsee-Kanals und führen zu einigen Beeinträchtigungen des Verkehrs», hieß es weiter. Die Protestierenden hätten sich gegen 4.15 Uhr getroffen und an den vier Orten mit Traktoren und weiteren Fahrzeugen sowie Heuballen die Kreuzungen blockiert. Davon seien vor allem Zufahrten zum Industriegebiet in Brunsbüttel betroffen. Zeitweise würden auch Fahrzeuge durchgelassen und die Blockade könne umfahren werden.

Wann die unangemeldete Aktion vorbei sein sollte, war zunächst nicht absehbar. Die Landwirte hätten sich aber wohl auf eine längere Zeit eingerichtet, sagte eine Sprecherin der Polizei. Die Protestierenden hätten auch Toiletten mitgebracht.

Auslöser der bundesweiten Proteste der Bauern war eine Entscheidung der Bundesregierung, Agrardiesel nicht länger subventionieren und die Kfz-Steuerbefreiung für Landwirtschaftsfahrzeuge beenden zu wollen. Die Pläne wurden inzwischen abgeschwächt: Die Vergünstigungen auf den Agrardiesel sollen schrittweise bis 2026 gestrichen werden, die Kfz-Steuerbefreiung bleibt.