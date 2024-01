Bauern behindern Warenverkehr im Landkreis Harburg

Winsen (Luhe)/Stelle (dpa/lni) –

Landwirte blockieren seit Sonntagnacht den Warenverkehr im Landkreis Harburg. Am Amazon-Warenlager in Winsen (Luhe) schränkten rund zehn Traktoren den Transport ein, am Aldi-Lager in Stelle seien es inzwischen etwa 100 Fahrzeuge, sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Harburg am Montag. Die Aktion in Winsen (Luhe), die am Sonntag gegen 22.00 Uhr begann, sei der Polizei vorher nicht bekannt gewesen. Der Protest in Stelle habe zu ähnlicher Zeit begonnen. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht. Zunächst hatte mehrere Medien darüber berichtet.

Die Proteste der Landwirte richten sich gegen geplante Subventionskürzungen der Bundesregierung. Schrittweise abgeschafft werden soll die Steuerbegünstigung auf Agrardiesel. Dass die Ampelkoalition einen Teil ihrer Kürzungspläne zurückgenommen hat, reicht dem Bundesbauernverband nicht aus.