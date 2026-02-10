Bauarbeiter stirbt nach Sturz vom Gerüst

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Bauarbeiter ist in Hamburg nach einem Sturz von einem Baugerüst aus fünf Metern Höhe im Krankenhaus gestorben. Warum der 58 Jahre alte Mann am Morgen von dem Gerüst stürzte, sei noch ungeklärt, teilte die Polizei Hamburg mit. Er habe sich beim Aufprall am Kopf verletzt und sei noch in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er starb.

Der Mitarbeiter einer Baufirma hatte an einem Einfamilienhaus gearbeitet. Beamte des Landeskriminalamts übernahmen erste Ermittlungen an der Unfallstelle im Stadtteil Niendorf. Auch das Amt für Bauordnung und Hochbau beschäftigt sich mit dem Vorfall.