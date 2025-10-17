Bauarbeiter fällt in Grube und wird reanimiert

Nach einem Fall in eine zwei Meter tiefe Grube wurde ein Bauarbeiter ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Mann ist bei einem Sturz auf einer Baustelle in Hamburg schwer verletzt worden. Der Bauarbeiter war gegen Mittag in eine ungefähr zwei Meter tiefe Grube gefallen, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Der ungefähr 50 Jahre alte Mann sei beim Eintreffen der Rettungskräfte mit Sand und Mauerteilen verschüttet und nicht ansprechbar gewesen.

Ein Sprecher der Feuerwehr teilte mit, dass der Mann reanimiert und ins Krankenhaus gebracht worden sei. Drei Menschen seien Zeuge des Unfalls gewesen und von der Notfallseelsorge betreut worden. Die Ursache für den Unfall sei bisher unklar. Zuvor hatte das «Hamburger Abendblatt» berichtet.