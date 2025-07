Bauarbeiten: Zugausfälle zwischen Niedersachsen und NRW

Einige Verbindungen der Westfalenbahn fallen am kommenden Wochenende aus. (Archivbild) picture alliance / dpa

Hannover/Bielefeld (dpa) –

Bahnreisende müssen sich am kommenden Wochenende auf Zugausfälle zwischen Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen einstellen. «Betroffen sind die Strecken zwischen Hannover und Minden sowie zwischen Wunstorf und Bückeburg», teilte der Betreiber Westfalenbahn mit. Als Grund für die Ausfälle nannte das Unternehmen Bauarbeiten des Schienennetzbetreibers.

Am Samstag (2. August) und Sonntag (3. August) fällt der Zug 95790 auf der Strecke zwischen Hannover und Minden aus. Ein Schienenersatzverkehr (SEV) werde eingerichtet. In der Gegenrichtung fällt am Montag (4. August) der Zug 95771 aus und wird ebenfalls durch einen Bus ersetzt.

Auf der Strecke zwischen Wunstorf und Bückeburg fallen am Sonntag (3. August) alle Züge aus, wie die Westfalenbahn weiter mitteilte. Reisende könnten dann aber zwischen SEV-Bussen, die alle Zwischenhalte ansteuern, sowie Schnellbussen, die direkt bis Bückeburg fahren, wählen.