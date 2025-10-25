Bauarbeiten verursachen lange Staus auf A7 und A1

Hamburg/ (dpa/lno) –

Bauarbeiten auf der A7 und der A1 nördlich von Hamburg haben zu längeren Staus geführt. Auf der A7 wurde die dreispurige Autobahn in Richtung Flensburg bei Quickborn auf einen Fahrstreifen verengt, wie das Baukonsortium Via Solutions Nord mitteilte. Auch die Ausfahrt Quickborn ist bis kommenden Freitagmorgen gesperrt.

Über der A1 im Kreuz Bargteheide wird nach Angaben der Autobahn GmbH Nord an diesem Wochenende eine Behelfsbrücke abgebaut. Die Autobahn ist in Richtung Lübeck ab Ahrensburg und in Richtung Hamburg ab Bargteheide bis Sonntagabend voll gesperrt. Auf beiden Autobahnen staute sich der Verkehr auf mehreren Kilometern. Auf der A1 in Richtung Hamburg betrug die Verzögerung laut Autobahn GmbH mehr als zwei Stunden, auf der A7 in Richtung Flensburg deutlich mehr als eine Stunde.

Großer Kran steckt im Stau

«Wir warten dringend auf einen großen Kran, der ebenfalls im Stau steht», sagte eine Sprecherin der Autobahn GmbH Nord mit Blick auf die Lage in Bargteheide. Sie appellierte an die Autofahrer, die großräumigen Umleitungen zu nutzen. Reisende mit Ziel Lübeck sollen vom Kreuz Hamburg-Ost über die A24 ausweichen und ab Schwarzenbek/Grande der B404 bis Bargteheide folgen. Allerdings kam es auf dieser Bundesstraße am Nachmittag auch schon zu Behinderungen. In Richtung Hamburg beginnt die Umleitung bereits am Kreuz Lübeck. Von dort geht sie ab Lübeck-Süd über die B207 bis zur A24 bei Talkau und weiter zum Kreuz Hamburg-Ost.