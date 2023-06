Bauarbeiten und hohes Verkehrsaufkommen verursachen Staus

Hamburg (dpa/lno) –

Hohes Verkehrsaufkommen und Baustellen haben am Samstag zu Staus auf den Autobahnen rund um Hamburg und in Schleswig-Holstein geführt. Vor dem Elbtunnel staute sich der Verkehr am Mittag auf der A7 in beiden Richtungen auf jeweils sieben Kilometern, wie es von der Verkehrsleitzentrale hieß. Es gebe dichten Reiseverkehr. Außerdem wird die Autobahn in dem Bereich zurzeit ausgebaut.

Geduld brauchten die Autofahrer auch auf der A1 in Richtung Bremen/Hannover. Wegen einer dringenden Fahrbahnreparatur im Dreieck Norderelbe verengte sich die Autobahn ab dem Dreieck Südost von drei auf eine Spur. Der Verkehr stockte auf ebenfalls sieben Kilometern ab Hamburg-Öjendorf. Die Umleitungsstrecke über die A255 und B75 werde gut angenommen, so die Verkehrsleitzentrale. Am Sonntag soll die A1 in Richtung Bremen/Hannover von 3.00 Uhr morgens bis 22.00 am Abend voll gesperrt werden.

Ausflügler und Reisende an die Küste mussten in Schleswig-Holstein weitere Verzögerungen in Kauf nehmen. Laut Autobahn GmbH Nord betrug die Wartezeit auf der A1 vor Reinfeld bei Lübeck rund 30 Minuten. Ebenfalls 30 Minuten kamen auf der A23 in Richtung Heide vor Hohenfelde hinzu. Auf der A7 vor dem Kreuz Rendsburg verzögerte ein Stau die Fahrt um etwa 20 Minuten.