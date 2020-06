Bauarbeiten und 55-stündige Sperrung der A7 abgesagt

Ein Schild weist auf eine Sperrung der Autobahn hin. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/ZB

Hamburg (dpa/lno) – Autofahrer bei Hamburg können an diesem Wochenende erst einmal aufatmen. Die geplanten Bauarbeiten für die nächsten Tage auf der A7 zwischen Quickborn und dem Dreieck Hamburg-Nordwest in Fahrtrichtung Süden sind am Donnerstag kurzfristig abgesagt worden. Die Projektgesellschaft Via Solutions Nord begründete dies mit erwarteten schlechtem Wetter bis hin zu Starkregen. Nördlich des Lärmschutztunnels Schnelsen sollte offenporiger Flüsterasphalt verbaut werden. Die Sperrung hätte am Freitagabend um 22.00 Uhr beginnen und am Montag um 5.00 Uhr nach 55 Stunden enden sollen. Anfang Mai war bereits südlich des Schnelsentunnels während einer Autobahnsperrung Flüsterasphalt verlegt worden.

Auch die für Donnerstag angekündigte vierstündige Vollsperrung der A7-Anschlussstelle Bordesholm für Markierungsarbeiten wurde wegen Regenwetters abgesagt.

Autofahrer müssen sich am übernächsten Wochenende auf der A7 dann aber auf Behinderungen einstellen. In der Nacht vom 20. auf den 21. Juni wird der Elbtunnel voll gesperrt. In der Tunnelbetriebszentrale müsse eine neue Software installiert werden, teilte die Autobahn-Gesellschaft Nord mit. Die neue Software soll den Verkehr sicher durch die Baustelle südlich des Tunnels leiten. Auf einem knapp vier Kilometer langen Abschnitt verläuft die A7 als Brückenkonstruktion. Diese soll in den nächsten Jahren von sechs auf acht Spuren verbreitert werden.

Mitteilung von Via Solutions Nord

Mitteilung zur Elbtunnel-Sperrung