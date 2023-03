Bauarbeiten U3: Busse statt Bahnen in Hamburg unterwegs

Hamburg (dpa/lno) –

In Hamburg müssen sich Fahrgäste der U-Bahn-Linie 3 am Wochenende auf Fahrten mit Ersatzbussen einstellen. Ab Samstagabend um 21.30 Uhr bis Sonntag zum Betriebsschluss fahren zwischen den Haltestellen Berliner Tor und Mundsburg Busse anstatt U-Bahnen, so Informationen der Hamburger Hochbahn AG. Grund dafür seien Bauarbeiten an den Gleisen.

Stadteinwärts entfallen bei den Ersatzfahrten die Haltestellen Uhlandstraße und Lübecker Straße. Ersatzweise halten die Busse an der U-Bahn-Haltestelle Wartenau (U1) und Burgstraße (U2/U4). Stadtauswärts können alle Haltestellen der U3 angefahren werden. Die Hamburger Hochbahn AG rechnet damit, dass sich die Fahrzeiten je nach Verkehrslage um bis zu 20 Minuten verlängern könnten.