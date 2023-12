Bauarbeiten sorgen für Behinderung auf der A1

Lübeck (dpa/lno) –

Für Reparaturarbeiten muss der Überholfahrstreifen der Autobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Neustadt-Pelzerhaken und Lensahn kurzzeitig gesperrt werden. Das teilte die Autobahn GmbH des Bundes am Dienstag mit. Der Verkehr werde auf einer Länge von etwa 200 Metern einstreifig in jede Fahrtrichtung geführt. Dabei stünden dem Verkehr wegen der in diesem Bereich fehlenden Standstreifen teilweise nur 3,25 Meter Restfahrbahnbreite zu Verfügung.

Grund für die Reparatur sind nach Angaben eines Sprechers Schäden an einem Durchlass, die nach den Niederschlägen der vergangenen Tage festgestellt worden seien. Die Sperrung soll voraussichtlich am Dienstagabend beendet werden.