Bauarbeiten im Hauptbahnhof – Umsteigen wird schwierig

Hamburg (dpa/lno) –

Fahrgäste der Hamburger S-Bahn müssen sich ab Montag auf Bauarbeiten im Hauptbahnhof einstellen. Bis zum 3. September werden Bahnsteigkanten saniert – und zwar zuerst an Gleis 3 und ab 19. August an Gleis 4. Der Bahnsteig werde halbseitig gesperrt, erklärte eine Bahnsprecherin. Die Züge könnten daher nicht gegenüber, sondern nur nacheinander halten.

Es werde eine hohe Auslastung auf dem halbseitig gesperrten Bahnsteig erwartet. An Gleis 4 ist während der Sperrung auch der Aufzug außer Betrieb. Die Deutsche Bahn empfiehlt Reisenden, Umstiege am Hauptbahnhof möglichst zu vermeiden und bereits am Dammtor oder Jungfernstieg auf andere S- oder U-Bahnlinien umzusteigen.

S2 während Generalsanierung Berlin-Hamburg besonders wichtig

Für Fahrgäste der S2 (Bergedorf/Aumühle-Elbgaustraße) und S5 (Stade-Elbgaustraße) ist ein Umstieg auf jeden Fall erforderlich, wenn sie weiter als Altona (S2) oder Diebsteich (S5) wollen. Bis Elbgaustraße und Pinneberg fährt nämlich nur die S3.

Die S2 verkehrt zwischen Aumühle und Bergedorf im 20-Minuten-Takt. Ab Hauptbahnhof fährt sie zunächst über Jungfernstieg durch den Citytunnel nach Altona. Von dort geht es weiter über Holstenstraße, Sternschanze und Dammtor zurück zum Hauptbahnhof in Richtung Bergedorf.

Die S2 ist seit Freitagabend wegen der Sperrung der Bahnstrecke Berlin-Hamburg besonders wichtig. Die Ersatzbusse aus und in Richtung Schwerin/Büchen halten in Bergedorf. Dieser Bahnhof ist bis zum Ende der Generalsanierung im April 2026 nur mit der S-Bahn erreichbar.