Bauarbeiten der Bahn in Hamburg: Zugausfälle und Ersatzbusse

In den Hamburger Schulferien will die Deutsche Bahn mit dem Bau eines neuen Fernbahnsteigs am Diebsteich beginnen. Christian Charisius/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Die Deutsche Bahn hat für die Hamburger Schulferien vom 8. bis 22. März umfangreiche Bauarbeiten angekündigt. Vor allem auf den Strecken nach Sylt, Kiel, Flensburg und Dänemark müssen Reisende mit längeren Fahrzeiten oder Zugausfällen rechnen. Am Diebsteich, dem Ort des künftigen neuen Bahnhofs Altona, will die Deutsche Bahn nach eigenen Angaben mit dem Bau eines ersten Fernbahnsteigs beginnen. Außerdem wird eine nahegelegene Eisenbahnüberführung erneuert. An der Verbindungsbahn zwischen Hamburg-Hauptbahnhof und Altona wird an zwei weiteren Eisenbahnbrücken gearbeitet.

Hauptstrecke nach Schleswig-Holstein unterbrochen

Zwischen Hamburg-Hauptbahnhof beziehungsweise Altona und Pinneberg können keine Fernzüge verkehren. Reisende müssen die S-Bahn oder – wenn die nicht fährt – Ersatzbusse nutzen. Die Fernzüge aus Bremen, Hannover und Berlin können nicht alle bis zum Hauptbahnhof fahren und enden zum Teil schon in Bergedorf oder Harburg. Für die Züge aus dem Norden ist Pinneberg Endstation.

Reisende von und nach Sylt müssen auch zwischen Burg und Sankt Michaelisdonn in Dithmarschen in Ersatzbusse umsteigen. Grund dafür sind Bauarbeiten an einer Eisenbahnüberführung in der Ortschaft Brickeln.

Busse statt S-Bahnen

In Hamburg brauchen Fahrgäste der S-Bahn auf der Linie S1 zwischen Hasselbrook und Ohlsdorf Geduld. Auf dieser Strecke werden die Gleise instand gesetzt. Es fahren Ersatzbusse, zwischen Barmbek und Ohlsdorf auch Züge, allerdings nur im 20-Minuten-Takt. Flugreisende brauchen für die Fahrt vom Hauptbahnhof zum Airport etwas mehr Zeit. Der HVV empfiehlt, die U-Bahnlinie U1 bis Ohlsdorf zu nutzen.