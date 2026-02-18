Bauarbeiten der Bahn im März – Zugverkehr beeinträchtigt

Wegen Bauarbeiten an den Eisenbahnüberführungen Sternbrücke, Schanzenstraße und Holstenstraße kommt es im März im Hamburger Zugverkehr zu Einschränkungen. (Archivbild) Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Bauarbeiten der Deutsche-Bahn-Tochter InfraGo werden im März den Zugverkehr in Hamburg beeinträchtigen. Gebaut werden soll an drei Eisenbahnüberführungen an der sogenannten Verbindungsbahn zwischen Hauptbahnhof und Altona, wie ein Bahnsprecher mitteilte. Außerdem soll es mit dem Bau des neuen Bahnhofs Altona am Diebsteich weitergehen. Die Baumaßnahmen dauern vom 27. Februar 22.00 Uhr bis zum 30. März.

Die Sperrung der Verbindungsbahn hat zur Folge, dass ein Teil der Fernzüge aus dem Süden und Westen Deutschlands sowie aus Berlin nicht bis zum Hauptbahnhof fahren kann, sondern schon in Harburg endet beziehungsweise von dort abfährt. Für Fern- und Regionalzüge aus dem Norden ist bis Mitte März Pinneberg die Endstation oder der Startbahnhof, dann Altona. Das Angebot aus oder in Richtung Kiel, Westerland, Köln und Süddeutschland sei reduziert, hieß es.

Zwischen Harburg beziehungsweise Pinneberg und dem Hauptbahnhof müssen Fahrgäste zum Teil auf die S-Bahn ausweichen. Die Linie S3 verkehrt zwischen Pinneberg und Neugraben planmäßig. Während der nächtlichen Betriebspause der S-Bahn fahren zwischen Pinneberg und Hauptbahnhof Busse. Auf den übrigen S-Bahnlinien gibt es Einschränkungen und zum Teil Schienenersatzverkehr.