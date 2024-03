Bauarbeiten der Bahn haben kaum Auswirkungen für den Verkehr

Hamburg (dpa/lno) –

Die Auswirkungen beginnender Bauarbeiten der Deutschen Bahn auf den Verkehr in Hamburg sind am Donnerstagmorgen zunächst minimal gewesen. Die Lage sei noch relativ entspannt, teilte ein Sprecher der Verkehrsleitstelle mit. Es gebe auf der Autobahn 24 baustellenbedingt vier Kilometer Stau wischen Kreuz Ost und Horn und sechs Kilometer zwischen Kreuz Ost und der Norderelbbrücke. Das habe aber nichts direkt mit den Baumaßnahmen der Bahn zu tun.

Die Deutsche Bahn will die verkehrsärmere Zeit in den Hamburger Märzferien dazu nutzen, Bauarbeiten an wichtigen Verkehrsknotenpunkten durchzuführen. Zwei provisorische Brücken zwischen Hauptbahnhof und Dammtorbahnhof sollen eingebaut werden. Für den Autoverkehr wird die Durchfahrt unter den Bahnunterführungen Am Ferdinandstor und An der Alster bis zum 31. März gesperrt. Der Verkehr wird über die Ernst-Merck-Brücke umgeleitet. Weiterhin soll es Sperrungen wegen der Bauarbeiten an der neuen Sternbrücke in Altona und an der Bahnüberführung an der Schanzenstraße geben.

Die Verkehrsbehörde teilte unterdessen mit, dass von Donnerstagabend (22.00 Uhr) bis Montagmorgen (5.00 Uhr) die Bürgerweide gesperrt werde. Viele Autofahrer, die aus östlicher Richtung über die A24 oder die B5 in die Stadt fahren, nutzen normalerweise diese Straße. Die an der Bürgerweide gelegene Berlinertordammbrücke über die Bahngleise werde am Wochenende abgerissen, hieß es. Aus Gründen der Verkehrssicherheit werde auch die Bürgerweide gesperrt.