Bauarbeiten der Bahn behindern Verkehr in Innenstadt

Hamburg (dpa/lno) –

Bauarbeiten an wichtigen Verkehrsknotenpunkten behindern von Donnerstag an den Verkehr in Hamburg. Die Deutsche Bahn kündigte an, sie werde mit dem Einbau zweier provisorischer Brücken zwischen Hauptbahnhof und Dammtorbahnhof beginnen. Der Fern- und Regionalverkehr zwischen Hauptbahnhof und Altona werde bis zum 28. März unterbrochen sein. Die S-Bahnen verkehrten wie gewohnt. Für den Autoverkehr wird die Durchfahrt unter den Bahnunterführungen Am Ferdinandstor und An der Alster bis zum 31. März gesperrt. Der Verkehr wird über die Ernst-Merck-Brücke umgeleitet.

Im Westen der Stadt baut die Bahn an weiteren Stellen, so an der neuen Sternbrücke in Altona und an der Bahnüberführung an der Schanzenstraße. Um welche Uhrzeit die Verkehrswege in der Nähe des Hauptbahnhofs gesperrt werden, konnte eine Bahnsprecherin am Mittwoch nicht sagen.

Die Verkehrsbehörde teilte unterdessen mit, dass von Donnerstagabend (22.00 Uhr) bis Montagmorgen (5.00 Uhr) die Bürgerweide gesperrt werde. Viele Autofahrer, die aus östlicher Richtung über die A24 oder die B5 in die Stadt fahren, nutzen normalerweise diese Straße. Die an der Bürgerweide gelegene Berlinertordammbrücke über die Bahngleise werde am Wochenende abgerissen, hieß es. Aus Gründen der Verkehrssicherheit werde auch die Bürgerweide gesperrt.