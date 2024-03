Bauarbeiten behindern Verkehr in Innenstadt und auf der A1

Hamburg (dpa/lno) –

Bauarbeiten an wichtigen Verkehrsknotenpunkten haben am Donnerstag den Verkehr in und um Hamburg behindert. Die Deutsche Bahn begann mit dem Einbau zweier Hilfsbrücken in der Nähe des Hauptbahnhofs. Bei der Baustelleneinrichtung habe es Probleme mit einer provisorischen Ampelschaltung gegeben, hieß es von der Verkehrsleitzentrale der Polizei. Die Autos standen darum auf mehreren Kilometern in der Nähe der Außenalster.

Wegen Asphaltarbeiten auf der A1 im Bereich der Norderelbbrücke staute sich der Verkehr am Morgen in Richtung Bremen auf elf Kilometern. Der ganz rechte Fahrstreifen auf der Brücke und der Abbiegefahrstreifen zur A255 in Richtung Hamburg-Centrum sind seit Mittwoch gesperrt. Nur zwei Fahrspuren der A1 sind frei.

Weil viele Autofahrer die Baustelle durch das Stadtgebiet und die Elbbrücken zu umfahren suchten, kam es laut Verkehrszentrale auch auf der Bürgerweide/B75 zum Stau. Diese Straße soll nach Angaben der Verkehrsbehörde von Donnerstagabend bis Montagmorgen voll gesperrt werden. Grund ist ein Brückenabriss am Berliner Tor. Für Freitagmorgen werden darum größere Behinderungen erwartet.