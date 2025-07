Bauarbeiten behindern Bahnverkehr in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

Wegen Brückenbauarbeiten an einer wichtigen Bahnstrecke in Hamburg kommt es ab Freitag zu erheblichen Störungen im Zugverkehr. Fernzüge können bis zum 4. August nicht zwischen Hauptbahnhof und Altona verkehren. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, beginnen oder enden viele Züge am Hauptbahnhof. Der Dammtorbahnhof ist nicht erreichbar.

Einige Fernzüge aus oder in Richtung Berlin, Hannover, Frankfurt und Süddeutschland entfallen. Damit müssen vor allem Reisende auf der Strecke Berlin-Hamburg schon eine Woche vor Beginn der neunmonatigen Generalsanierung genau auf den Fahrplan achten. Regionalzüge aus oder nach Kiel und Flensburg enden oder beginnen in Altona.

Auch S-Bahn betroffen

Auch im Verkehr der Hamburger S-Bahn gibt es Einschränkungen. Auf der sogenannten Verbindungsbahn zwischen Hauptbahnhof und Altona fahren von Freitagabend (21.00 Uhr) bis einschließlich Dienstag (29. Juli) keine Züge. Die Linien S2 und S5 werden über den Citytunnel umgeleitet. Damit ist zwar Altona mit der S-Bahn erreichbar, nicht aber der Dammtorbahnhof sowie die Stationen Sternschanze und Holstenstraße. Es sollen Ersatzbusse im Einsatz sein.

An der Verbindungsbahn erneuert die DB-Tochter Infrago zwei Brücken zwischen dem Hauptbahnhof und Dammtor sowie die Stern- und die Schanzenbrücke.