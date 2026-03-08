Bauarbeiten auf U-Bahnlinie U2 – Weniger Züge ab Niendorf

Hamburg (dpa/lno) –

Wegen Bauarbeiten auf der Hamburger U-Bahnlinie U2 fahren in der kommenden Woche die Züge zwischen Niendorf-Nord und Hagenbecks Tierpark nur im 20-Minuten-Takt. Fahrgäste müssen außerdem in der Station Hagenbecks Tierpark umsteigen, wie die Hochbahn mitteilte. Die Einschränkungen beginnen am Montagmorgen und gehen bis zum Betriebsschluss am Donnerstag. Bereits im Dezember hatte es auf der Strecke zwischen Niendorf-Nord und Niendorf-Markt Gleisbauarbeiten gegeben.

Weitere Bauarbeiten kündigte die Hochbahn für die Umsteigestation Schlump an. Dort sollen ab Montag alle sechs Rolltreppen erneuert werden. Die Arbeiten dauern bis zum Herbst und sollen den U-Bahnverkehr nicht beeinträchtigen. Es stünden immer vier Rolltreppen zur Verfügung, sagte eine Sprecherin des städtischen Verkehrsunternehmens. Gearbeitet werde jeweils nur an zwei Treppen. Die zehn Tonnen schweren Konstruktionen sollen während der Betriebspausen abtransportiert werden. Das geschieht auf der unterirdischen U2 mit einem Arbeitszug und auf der klassischen Hochbahnlinie U3 mit einem Lastwagen.