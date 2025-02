Bauarbeiten auf Linie U1 in Norderstedt – Busse statt Bahnen

Hamburg (dpa/lno) –

Die Hamburger U-Bahnlinie U1 wird von Montagmorgen an für knapp drei Wochen zwischen Norderstedt-Mitte und Ochsenzoll gesperrt. Bis zum 23. Februar sollen Schwellen und drei Weichen ausgetauscht werden, wie die Hamburger Hochbahn mitteilte. Fahrgäste müssen während der Bauarbeiten Ersatzbusse nutzen. Die Fahrzeit könne sich je nach Verkehrslage um bis zu 20 Minuten verlängern, hieß es.

Zugleich dauert der Ausbau der AKN zwischen Ellerau (Kreis Pinneberg) und Hamburg-Eidelstedt an. Auch dort fahren bis Ende Februar Ersatzbusse, die etwa eine Dreiviertelstunde unterwegs sind.

Weitere Baustelle an der U1

Länger gebaut als geplant wird auch an der U1-Station Sengelmannstraße im Hamburger Stadtteil Alsterdorf. Erst ab dem 17. Februar sollen die Züge dort wieder halten. Ursprünglich hatte der Umbau bis zum 19. Januar abgeschlossen sein sollen. Künftig soll über die Station auch die neue Linie U5 verkehren.

Auch die DB saniert nördlich von Hamburg

Bauarbeiten beginnen am Montag auch an der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Elmshorn (Kreis Pinneberg). Allerdings wirken sich diese erst ab Freitagabend (7. Februar) auf den Bahnverkehr aus, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn sagte. Zunächst wird in Elmshorn ein großer Kran aufgebaut, mit dessen Hilfe die Brücken über den Fluss Krückau erneuert werden sollen.