Bauarbeiten auf A7 – Nur eine Spur Richtung Flensburg frei

10. November 2025 12:45
Bauarbeiten auf der A7 nördlich von Hamburg verursachen Stau in Richtung Flensburg. (Archivbild) Frank Molter/dpa
Wegen Bauarbeiten ist die Autobahn 7 Hamburg-Flensburg im Bereich von Quickborn bis Mittwochabend nur einspurig in Richtung Norden befahrbar. Kurz nach Einrichtung der Baustelle am Montagvormittag bildete sich nach Angaben der Autobahn GmbH ein mehrere Kilometer langer Stau. 

Bis Mittwoch um 22.00 Uhr werde zwischen Quickborn und Henstedt-Ulzburg der offenporige Asphalt erneuert, teilte das Betreiberkonsortium Via Solutions Nord mit. Offenporiger Asphalt reduziert den Verkehrslärm, muss aber etwa alle acht Jahre erneuert werden. Der Autobahnabschnitt zwischen Hamburg-Schnelsen und dem Dreieck Bordesholm wurde zwischen 2014 und 2019 ausgebaut. Die Schäden in der Fahrbahndecke sollten bereits Ende Oktober behoben werden, mussten aber wegen des regnerischen Wetters verschoben werden.

