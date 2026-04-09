Bauarbeiten an S-Bahntunnel – Strecke über Harburg gesperrt

Hamburg (dpa/lno) –

Wegen Bauarbeiten im Harburger S-Bahntunnel werden im Mai zwei Wochen lang keine Bahnen zwischen den Stationen Wilhelmsburg und Neugraben verkehren. Die Strecke werde vom 10. Mai um 20.00 Uhr bis zum 23. Mai um 1.00 Uhr gesperrt, teilte die Deutsche Bahn mit. Betroffen sind die Linien S3 und S5.

Die Züge der S3 fahren während der Sperrung zwischen Wilhelmsburg und Pinneberg, die der S5 zwischen Neugraben und Stade. Ein Fahrplan für den Ersatzbusverkehr zwischen Wilhelmsburg und Neugraben werde noch erarbeitet, hieß es. Auf dem 14 Kilometer langen Abschnitt fahren den Angaben zufolge mehr als 440 S-Bahnzüge pro Tag. Die erste Sperrwoche fällt in die Zeit der Hamburger Maiferien.

Die Deutsche Bahn plant, auf der rund vier Kilometer langen Tunnelstrecke die Signaltechnik auszutauschen. Acht Kilometer Schienen sollen geschliffen oder erneuert werden. Vorgesehen ist außerdem, 14 Kilometer Stromschiene zu warten, die Weichenantriebe zu modernisieren und die Stationen Harburg, Harburg Rathaus und Heimfeld zu reinigen und mit neuer Beleuchtung auszustatten. Für die Arbeiten ist der Einsatz großer Baumaschinen erforderlich. Das sei nur während einer Vollsperrung möglich, hieß es.