Bauarbeiten an A7-Anschlussstelle Bahrenfeld

Die Autobahn 7 führt in Richtung Norden aus dem Elbtunnel in Hamburg-Bahrenfeld. Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – An einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt in Hamburg-Bahrenfeld müssen die Autofahrer ab Freitagmorgen mit erheblichen Behinderungen rechnen. Die Bundes-Projektgesellschaft Deges beginnt mit vorbereitenden Arbeiten für den Abriss der Straßenbrücke Osdorfer Weg über die A7, wie die Autobahn GmbH Nord mitteilte. Das Brückenbauwerk muss wegen des geplanten Lärmschutztunnels Altona neu gebaut werden. Die Deges will die Brücke längs teilen und die Hälften nacheinander erneuern. Dafür müssen die Ampeln völlig neu verkabelt und programmiert werden.

Autofahrer aus der Innenstadt werden in Bahrenfeld nicht auf die A7 in Richtung Elbtunnel/Hannover auffahren können. Zeitweise sollen auch die anderen Auffahrten an dieser Anschlussstelle bis Dienstagabend gesperrt werden. Der Osdorfer Weg und die Von-Sauer-Straße (B431), eine der wichtigsten Ost-West-Achsen Hamburgs, werden den Angaben zufolge in beide Richtungen nur einspurig befahrbar sein. Erst Ende September sollen wieder jeweils zwei Fahrspuren zur Verfügung stehen.

Auch auf der weiter nördlich verlaufenden Bahrenfelder Chaussee ist weiterhin nur eine Spur je Richtung frei, weil dort ebenfalls ein Brückenabriss vorbereitet wird. Die Deges rät Autofahrern auf dem Weg von und zur A7, möglichst über die Anschlussstelle Volkspark auszuweichen.

Pressemitteilung

Informationen zum Deckel Altona