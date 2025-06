Bauarbeiten am Hauptbahnhof: Verspätungen bei der S-Bahn

Wegen Bauarbeiten am Hamburger Hauptbahnhof müssen S-Bahn-Fahrgäste bis Pfingstmontag mit Verspätungen und Umstiegen auf mehreren Linien rechnen. (Symbolbild) Rabea Gruber/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Bauarbeiten am Hamburger Hauptbahnhof sorgen an diesem Wochenende für erhebliche Verspätungen im S-Bahn-Verkehr. Betroffen sind laut Deutscher Bahn sämtliche Linien, insbesondere die S1, S2, S3 und S5. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Pfingstmontag an.

Wegen der Sperrung der Gleise 3 und 4 müssen die S-Bahnen derzeit über andere Gleise umgeleitet werden. Eine Bahnsprecherin erklärte, es handele sich um verschiedene, teils vorbereitende Baumaßnahmen. Nach Angaben der Deutschen Bahn auf X kommt es bei der Linie S1 aktuell zu Verspätungen von bis zu 15 Minuten, zwischen Ohlsdorf und Poppenbüttel verkehren die Züge im 20-Minuten-Takt. Auch bei den Linien S2 (bis zu 15 Minuten), S3 (bis zu 20 Minuten) und S5 (bis zu 5 Minuten) kommt es zu Verzögerungen.

Reisende müssen teilweise zusätzliche Umstiege einplanen. Laut Bahn sind die Bauarbeiten wie geplant zum Pfingstwochenende angesetzt worden und sollen pünktlich am Montag abgeschlossen sein.