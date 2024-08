Bauarbeiten am Grenzübergang zu Dänemark – A7 nur einspurig

Voraussichtlich bis November wird die A7 am Grenzübergang nach Dänemark zur Baustelle. Axel Heimken/dpa

Flensburg (dpa) – Die Autobahn 7 am Grenzübergang nach Dänemark wird voraussichtlich bis November zur Baustelle. Die aus dem Jahr 1972 stammende Fahrbahn müsse dringend saniert werden, teilte die Autobahn GmbH mit. Am Montag sollen vorbereitende Maßnahmen auf dem Rastplatz Ellund beginnen.

Ab 1. September soll der Verkehr in Richtung Deutschland einspurig über den Rastplatz umgeleitet werden. Dann kann die eigentliche Fahrbahn im Grenzbereich in Richtung Süden erneuert werden.

Ab Mitte September soll der Verkehr in beiden Richtungen die Richtungsfahrbahn Nord nutzen. Dann steht nur ein Fahrstreifen je Richtung zur Verfügung. Die Auffahrt Flensburg/Harrislee in Richtung Süden wird in der Zeit gesperrt. Anfang November soll die Autobahn wieder voll befahrbar sein, nur der Rastplatz wird bis noch bis Sommer 2025 saniert.

Weil die Hochsaison für Dänemark-Urlauber dem Ende entgegengeht, erwartet die Autobahn GmbH keine größeren Staus. Die Richtungsfahrbahn Nord wurde bereits im vergangenen Jahr erneuert. Die Zusammenarbeit mit der dänischen Partnerbehörde Veidirektorat laufe sehr gut, sagt der Sprecher der Autobahn GmbH, Torben Wiencke.