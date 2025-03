Northvolt meldet Insolvenz auf seinem schwedischen Heimatmarkt an. (Archivbild) Britta Pedersen/dpa

Stockholm (dpa) –

Der Batteriehersteller Northvolt hat in seiner schwedischen Heimat Insolvenz angemeldet. Ein entsprechender Antrag sei in Stockholm eingereicht worden, teilte das Unternehmen mit. Die deutschen und amerikanischen Tochtergesellschaften des Konzerns meldeten dagegen keine Insolvenz an.