Batterie löst Brand in Wohn- und Geschäftshaus aus

Eine Batterie hat im Kreis Stormarn einen Brand in einem Mehrfamilienhaus ausgelöst. (Symbolbild) Carsten Rehder/dpa

Reinfeld (dpa/lno) –

Im Kreis Stormarn hat ein Mehrfamilienhaus mit Geschäften im Erdgeschoss gebrannt. Auslöser des Feuers war nach ersten Erkenntnissen vermutlich die Entzündung einer aufgeladenen Batterie, wie die Polizei mitteilte. Der Dachstuhl und das zweite Obergeschoss hätten in Flammen gestanden.

Von den Bewohnern des Hauses habe sich niemand verletzt, aber es sei ein hoher Sachschaden entstanden. Derzeit werde von einer sechsstelligen Schadenshöhe ausgegangen. Ob das Gebäude noch bewohnbar ist, war zunächst unklar.