Bassum: Auto wird nach Aufprall in Gegenverkehr geschleudert

Bassum (dpa/lni) –

Bei einem Auffahrunfall nahe Bassum (Landkreis Diepholz) sind zwei Autofahrerinnen leicht verletzt worden. Zudem entstand ein Sachschaden von 18.000 Euro, wie die Polizei mitteilte.

Eine 42-Jährige habe mit ihrem Wagen von der Bundesstraße abbiegen wollen und sei deshalb langsamer geworden. Die 37-jährige Fahrerin hinter ihr habe das nicht bemerkt und sei nahezu ungebremst aufgefahren. Das Auto der 37-Jährigen habe sich dann gedreht und sei in den Gegenverkehr geschleudert worden, wo es mit dem Auto einer 56-Jährigen zusammengestoßen sei.

Die beiden jüngeren Beteiligten seien verletzt und vom Rettungsdienst versorgt worden. Im Fall der 56-Jährigen war der Unfall laut eines Polizeisprechers ohne Folgen. Die Strecke an der B51 war durch den Unfall am Dienstagnachmittag voll gesperrt.