Baskets im Abstiegskampf ohne Center Agbakoko

Die EWE Baskets Oldenburg müssen in den nächsten Wochen im Kampf um den Klassenerhalt auf Norris Agbakoko verzichten. Der 22 Jahre alte Center wurde an der Ferse operiert und steht auf unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung, wie der Club aus der Basketball-Bundesliga am Donnerstag mitteilte. Agbakoko plagt sich bereits seit Ende des vergangenen Jahres mit Problemen an der Ferse herum, nun wurde ein Eingriff unausweichlich. Die Oldenburger liegen in der Tabelle aktuell auf Platz 15.