Basketballer werben bei Fans um finanzielle Unterstützung

Oldenburg (dpa/lni) – Die EWE Baskets Oldenburg setzen bei der Bewältigung der Folgen der Corona-Krise auf die Unterstützung ihrer Fans. Um die Anhänger im Falle einer Absage der restlichen Saisonspiele in der Basketball-Bundesliga zum Verzicht auf Rückerstattungsforderungen der Ticketpreise zu bewegen, planen die Niedersachsen verschiedene Aktionen. So sollen die Vornamen jener Fans auf dem Trikot der kommenden Saison verewigt werden. Zudem soll eine große Tafel mit den Namen der Unterstützer im Club Center installiert werden.

«Wir unternehmen gerade alles Erdenkliche, um die Liquidität und somit unsere Handlungsfähigkeit zu gewährleisten», heißt es in einem am Montag veröffentlichten offenen Brief an die Fans. Der Club sei auf die Unterstützung der Karteninhaber angewiesen, «um Planungssicherheit für die kommenden Wochen, aber auch die Perspektive für eine kommende Saison zu haben», heißt es in einer weiteren Mitteilung.

Die Baskets setzen wie viele Liga-Konkurrenten unter anderem auf Kurzarbeit. Zudem hat man sich auf Gehaltseinbußen verständigt. Die Liga ist derzeit bis zum 30. April ausgesetzt. Wie es danach weitergeht, ist noch offen.

