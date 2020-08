Basketballer Koné kehrt nach Braunschweig zurück

Braunschweig (dpa) – Die Basketball Löwen Braunschweig haben Bazoumana Koné verpflichtet. Der 26-Jährige erhält beim Bundesligisten einen Einjahresvertrag, wie die Niedersachsen am Dienstag mitteilten. Der deutsche Guard mit ivorischen Wurzeln spielte bereits zwischen 2017 und 2019 für die Braunschweiger, war zuletzt für Oklahoma City Blue in den USA aktiv und hatte in seiner Karriere immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen.

«Er hat in der Vergangenheit bereits mehrfach bewiesen, dass er ein wertvoller Spieler ist, der stets abliefert und in jedem Spiel 110 Prozent gibt», sagte Löwen-Allein-Gesellschafter und Nationalspieler Dennis Schröder. «Und genau das brauchen wir in Braunschweig: Spielerische Leistung auf einem hohen Niveau.»

Mitteilung der Basketball Löwen