Basketballer Josh Young bleibt in Vechta

Vechta (dpa) – Basketball-Bundesligist Rasta Vechta hat den Vertrag mit seinem Kapitän Josh Young um zwei Jahre verlängert. Das gab der Club am Montag bekannt. Der 32-Jährige hatte auch Angebote anderer Vereine vorliegen und geht nun bei den Niedersachsen bereits in seine fünfte Saison. Zuvor spielte der Guard aus dem US-Bundesstaat Oklahoma in Deutschland für die Nürnberg Falcons, Tigers Tübingen und Giants Leverkusen.

Young fühle sich «in Vechta wirklich Zuhause», sagte Vechtas Clubchef Stefan Niemeyer. «Ich bin wahnsinnig froh, dass er weiter unser Trikot tragen wird. Natürlich mussten wir uns dafür gewaltig strecken, aber dieser Mann ist es absolut wert.»

Mitteilung von Rasta Vechta