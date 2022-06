Basketballer DiLeo folgt Trainer Calles nach Oldenburg

Oldenburg (dpa/lni) –

Die EWE Baskets Oldenburg haben Max DiLeo vom Bundesliga-Rivalen Hamburg Towers verpflichtet. Der 29-Jährige folgt damit seinem Trainer Pedro Calles und erhält bei den Niedersachsen einen Vertrag bis zum Sommer 2024, teilte der Basketball-Bundesligist am Mittwoch mit. DiLeo, der für seine starke Defensive bekannt ist, arbeitete vor seiner Zeit in Hamburg bereits in Vechta mit dem spanischen Coach zusammen. «Für mich war es enorm wichtig, dass Max zu uns stößt. Denn ich weiß, was er einer Mannschaft geben kann – nicht nur am Gameday, sondern tagein, tagaus im Training und abseits des Courts», sagte Calles über den deutschen Nationalspieler.