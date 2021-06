Hamburg (dpa) – Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft wird ihren Supercup auch in den kommenden Jahren in Hamburg austragen. Das traditionelle Turnier werde bis 2024 weiter in der Hansestadt stattfinden, teilte der Deutsche Basketball Bund am Sonntag mit. In diesem Jahr fand der Supercup bereits zum fünften Mal in Hamburg statt. Die Premiere hatte es 1987 in Dortmund gegeben.

© dpa-infocom, dpa:210620-99-72619/2

Verbandsmitteilung