Basketball-Pokal: Niedersachsen-Duelle bei Regionalturnieren

Bonn (dpa/lni) – Für die EWE Baskets Oldenburg kommt es im Regionalturnier um den deutschen Basketball-Pokal zu einer Neuauflage des letztjährigen Finals gegen Alba Berlin. Die Niedersachsen treffen in der Gruppe A in Bonn neben dem Titelverteidiger auch auf die Löwen Braunschweig und Ausrichter Telekom Baskets Bonn. Dies ergab die Auslosung am Donnerstag. In Vechta kommt es ebenfalls zu einem Niedersachsen-Duell. Rasta muss in der Gruppe B gegen die BG Göttingen, Jobstairs Gießen 46ers und den Frankfurt Skyliners antreten.

Insgesamt gibt es vier Vierer-Gruppen, die Gruppenersten qualifizieren sich für das Top Four am 1./2. November. Die drei Vorrunden-Spieltage finden am 17./18., 24. sowie am 25. Oktober statt. Der Austragungsort für das Top Four steht noch nicht fest.

Pokal-Auslosung auf Liga-Homepage