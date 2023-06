Basketball-Nationalspieler Hollatz wechselt nach Slowenien

In der kommenden Saison spielt Justus Hollatz in Slowenien. Matthias Stickel/dpa

Ljubljana (dpa) –

Der auch beim FC Bayern München gehandelte Basketball-Nationalspieler Justus Hollatz wechselt nach Slowenien. Den 22 Jahre alten Spielmacher zieht es zu Cedevita Olimpija aus Ljubljana, wie der Club am Mittwoch bestätigte. Zuvor hatten die Fachportale Eurohoops und Big berichtet. Der ehemalige Hamburg-Profi Hollatz war Teil des Bronze-Teams bei der Heim-EM im vergangenen Jahr und spielte in der folgenden Saison für den spanischen Club CB Breogan. Für die WM in Asien (25. August bis 10. September) ist Hollatz bei Bundestrainer Gordon Herbert ein Anwärter auf einen Kaderplatz.

«Ich bin dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, für ein Team mit einer so großen Historie zu spielen. Ich bin wirklich glücklich», sagte Hollatz laut Mitteilung. Trainer Simone Pianigiani sagte: «Er ist ein moderner Spieler, weil er in erster Linie ein großer Point Guard ist und daher auf mehreren Positionen spielen kann.»