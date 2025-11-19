Barsbüttel: Frau bei Zusammenstoß schwer verletzt

Bei einem Unfall mit einem Lastwagen ist eine Autofahrerin in der Nähe von Barsbüttel schwer verletzt worden. Daniel Bockwoldt/dpa

Barsbüttel (dpa/lno) –

Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Barsbüttel (Kreis Stormarn) ist eine 52-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. Das teilte die Polizeidirektion Ratzeburg mit.

Der Unfall auf der Kreisstraße 29 (K29) ereignete sich gegen 11 Uhr. Aus noch ungeklärter Ursache sei die Frau aus Barsbüttel mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen kollidiert, erklärte die Polizei. Durch die Wucht des Aufpralls seien beide Fahrzeuge von der Fahrbahn abgekommen und im Graben gelandet.

Die schwer verletzte Pkw-Fahrerin sei umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Der 53-jährige Lkw-Fahrer aus Hamburg sei bei dem Unfall leicht verletzt, aber ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht worden, erklärte die Polizei.

Bis in den späten Nachmittag sei die K29 noch voll gesperrt, da die Räumung der Unfallstelle und die Bergung des Lkw noch Zeit in Anspruch nehmen werde.