Bars und Clubs noch mindestens sechs Wochen geschlossen

Hamburg (dpa/lno) – Bars, Clubs und Discos in Hamburg bleiben coronabedingt noch mindestens sechs Wochen geschlossen. «Das sind die Orte mit dem höchsten Ansteckungsrisiko», sagte Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard (SPD) in einem Interview der «Bild»-Zeitung (Freitag). In vielen Ländern Europas habe ein zu schnelles Öffnen zu rasant steigenden Infektionszahlen geführt. «Wenn die Fallzahlen bleiben wie sie sind, können wir uns in sechs Wochen mit der Clubszene an einen Tisch setzen», sagte die Senatorin. Noch länger werde es bei den Bordellen dauern: «Das Geschäft lebt von Nähe und Körperkontakt. Das wird erst ganz zum Schluss möglich sein.»