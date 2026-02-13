Barmer: Weniger Fehltage 2025 im Norden

Kiel (dpa/lno) –

Die Zahl der krankheitsbedingten Fehltage in Schleswig-Holstein ist nach Zahlen der Krankenkasse Barmer im vergangenen Jahr leicht gesunken. 2025 betrug die durchschnittliche Fehlzeit 23,0 Tage, nach 23,4 Tagen in den Jahren 2023 und 2024. Damit sank der Krankenstand von 6,4 auf 6,3 Prozent. «Der Nachholeffekt nach der Coronapandemie schwächt sich weiter ab», teilte die Landesgeschäftsführerin der Barmer in Schleswig-Holstein, Anneke Riehl, mit.

Schleswig-Holstein liegt über dem bundesdeutschen Durchschnitt, der laut Barmer-Auswertung ebenfalls rückläufig ist und 2025 bei 22 Fehltagen pro Kopf lag, nach 22,5 im Vorjahr. Der bundesweite Krankenstand sank von 6,17 auf 6,03 Prozent.