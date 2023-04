Barkassenfahrten: Saisoneröffnung im Hafenmuseum

Hamburg (dpa/lno) –

Das Deutsche Hafenmuseum auf dem Areal des historischen Schuppens 50A startet am Sonntag in die neue Saison. Neben Führungen mit den Hafensenioren durch die Ausstellung werden Barkassenfahrten, Vorführungen mit dem Kupferhelmtauchgerät und ein Programm für Kinder angeboten, wie das Hafenmuseum mitteilte. Auf dem Außengelände des Schuppens 50A laden der Schwimmkran «Saatsee», der Schutendampfsauger IV und die Museumsschute zum Besuch an Bord ein.

Auch die historische Viermastbark «Peking», die an der Kaikante des Museumsareals liegt, kann im Rahmen von geführten Rundgängen wieder besucht werden. Diese Rundgänge sind anmeldepflichtig und mit einem Kostenbeitrag von 15 Euro pro Person verbunden.