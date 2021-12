Bankeinbruch in Norderstedt: 55.000 Euro Belohnung ausgelobt

Norderstedt (dpa/lno) – Vier Monate nach dem spektakulären Einbruch in eine Norderstedter Bankfiliale haben die Hamburger Sparkasse (Haspa) und die Staatsanwaltschaft Kiel 55.000 Euro Belohnung ausgelobt. Der Fall werde außerdem in der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY…ungelöst» am Mittwoch (8. Dezember) aufgegriffen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Die Anklagebehörde veröffentlichte Phantombilder und Bilder aus Überwachungskameras.

Bei dem Einbruch im August war ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Die Täter hatten eine Wohnung über dem Tresorraum der Sparkasse angemietet und waren von dort aus unbemerkt mit einer Kernbohrung zu den Schließfächern gelangt. Sie brachen mehr als 600 Fächer auf. In der Wohnung wurde später Feuer gelegt.

Die Ermittler prüfen den Angaben zufolge Parallelen zu anderen, gleich gelagerten Taten in Deutschland. Bei einigen in der Vorgehensweise ähnlichen Fällen führe die Spur nach Berlin.

© dpa-infocom, dpa:211206-99-275591/2

Öffentlichkeitsfahndung der Polizei mit Phantombild