Bankautomat in Mellinghausen gesprengt

Mellinghausen (dpa/lni) –

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag in Mellinghausen (Landkreis Diepholz) einen Geldautomaten gesprengt. Ob Geld gestohlen wurde, konnte die Polizei am Freitagmorgen zunächst nicht sagen. Der Schaden durch die Sprengung sei im Vergleich zu früheren Fällen «eher mild», erklärte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Verletzt wurde durch die Sprengung niemand. Die Aufräumarbeiten und Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.