Bank ausgeraubt – «Aktenzeichen XY» zeigt Fall aus Itzehoe

Die ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY… Ungelöst» zeigt am Mittwoch einen Fall aus Itzehoe. (Archivbild) Sina Schuldt/dpa

Itzehoe (dpa/lno) –

Der Überfall einer Bank in Itzehoe ist am Mittwoch (20.15 Uhr) Thema in der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY… Ungelöst». Die Kriminalpolizei erhoffe sich durch der Ausstrahlung Hinweise, die zur Ermittlung des geflüchteten Täters führten, teilte die Behörde mit.

Am Morgen des 3. Mai 2023 hatte ein Mann zur morgendlichen Öffnungszeit der Bankfiliale gegen 6.00 Uhr zwei Mitarbeiter mit einem Messer bedroht und zur Ausgabe von Bargeld aufgefordert. Nach einer knappen halben Stunde entkam der Täter mit einer größeren Geldsumme. Sein Alter wird auf etwa 50 Jahre geschätzt.

Eine Spur zum Täter habe sich in den Ermittlungen es bis heute nicht ergeben, erklärte die Polizei Itzehoe auf Anfrage. Eine DNA-Abfrage hatte allerdings ergeben, dass Spuren des Tatorts mit denen eines weiteren Banküberfalls aus dem Jahr 2020 übereinstimmten. Auch in diesem zweiten Fall wurde der Täter bis heute nicht identifiziert.