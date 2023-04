Bande transportiert kiloweise Drogen mit Paketauto

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Trio soll in Hamburg mit einem Paketauto Drogen in Kartons transportiert haben. Am Freitag erwischte die Polizei einen 26-Jährigen, als er Kartons mit Drogen in ein Paketauto packte, um sie in ein Lager in Bargteheide in Schleswig-Holstein (Kreis Stormarn) zu fahren. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, fanden die Beamten in seinem Auto insgesamt 50 Kilogramm Marihuana und Haschisch.

In dem Lager stießen sie anschließend den Angaben nach noch auf 31 Kilogramm Drogen und Equipment für den Cannabisanbau. Weitere 28 Kilogramm Marihuana fand die Polizei in der Wohnung eines 37-Jährigen, auf den sie bei den Ermittlungen gestoßen war. Der 26-Jährige und der 37-Jährige wurden festgenommen. Die Polizei sucht noch nach einem 30-Jährigen, der Teil der Bande gewesen sein soll.