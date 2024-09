Ballett-Intendant Demis Volpi eröffnet seine erste Spielzeit

Hamburg (dpa/lno) –

Mit dem vierteiligen Ballettabend «The Times Are Racing» eröffnet der neue Intendant des Hamburg Ballett, Demis Volpi, am Samstagabend (19.00 Uhr) seine erste Spielzeit in der Hamburgischen Staatsoper. Auf dem Programm stehen Werke von Pina Bausch, Hans van Manen, Demis Volpi und Justin Peck, die zu einem Streifzug durch 50 Jahre Ballettgeschichte einladen sollen, teilte das Hamburg Ballett mit.

Der deutsch-argentinische Choreograf hatte im Sommer nach 51 Jahren Ballett-Intendant John Neumeier abgelöst.

50 Jahre Wartezeit für «Adagio»

Den Abend eröffnet «Adagio», das Pina Bausch 1974 während ihrer zweiten Spielzeit am Tanztheater Wuppertal kreierte. Nach 50 Jahren wird das Stück nun erstmals seit der Uraufführung auf die Bühne gebracht.

Auf «Adagio» folgt Hans van Manens Choreografie «Variations for Two Couples», die 2012 entstand. Mit seinem eigenen Stück «The thing with feathers» aus dem Jahr 2023 will sich Demis Volpi dem Hamburger Publikum als Choreograf vorstellen. Den Abschluss des Abends bildet die europäische Erstaufführung von Justin Pecks dynamischen Stück «The Times Are Racing».