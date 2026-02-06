Bald Winnetou-Ampelmännchen in Bad Segeberg?

Alexander Klaws ist der aktuelle Winnetou der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg. Wird es bald auch Winnetou-Ampeln in der Kreisstadt geben? (Archivbild) David Hammersen/dpa

Bad Segeberg (dpa/lno) –

Emden hat seine Otto-Waalkes-Ampel, in Friedberg ziert Elvis Presley leuchtende Verkehrszeichen, in Mainz sind es Mainzelmännchen und in Bremen die Stadtmusikanten. Eine Winnetou-Ampel in Bad Segeberg fehlt noch, könnte aber kommen. Die Fraktion der Wählergemeinschaft BBS hat einen entsprechenden Antrag in die Stadtvertretung eingebracht. Medien berichteten.

Die Verwaltung solle beauftragt werden, die Umrüstung von Fußgängerampeln zu prüfen. Nach dem Vorbild anderer Städte könnten die Streuscheiben der Ampeln ausgetauscht werden. In Bad Segeberg soll dies dem Antrag zufolge die «Silhouette eines Native Americans / Winnetou» sein.

Antrag am 24. Februar in der Stadtvertretung Bad Segeberg

Gleichzeitig solle die Stadtverwaltung Kontakt mit der Kalkberg GmbH aufnehmen, die die Karl-May-Spiele veranstaltet, um Urheberrechte zu klären und ein gemeinsames Design zu entwickeln. Zunächst befassen sich in der kommenden Woche mehrere Ausschüsse mit dem Thema. Für den 24. Februar ist eine Entscheidung in der Stadtvertretung vorgesehen.

Die Wählergemeinschaft begründet ihren Vorstoß mit dem Ziel, die Marke Bad Segeberg zu stärken. Zu den Aufführungen der Karl-May-Spiele kamen im vergangenen Jahr mehr als 445.000 Zuschauer. Laut BBS ist das «nicht nur der wichtigste Wirtschaftsfaktor, sondern das kulturelle Herz unserer Stadt». Ampelsignale, die dieses Alleinstellungsmerkmal aufgreifen, seien «eine sympathische, visuelle Verbindung zwischen der Stadt und dem

Freilichttheater am Kalkberg».