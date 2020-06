Bald neue Dauerausstellung in Gedenkstätte Marienborn

Marienborn (dpa) – In der Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn entsteht derzeit eine neue Dauerausstellung. «Wir haben eine komplett neue Ausstellung, inhaltlich, gestalterisch und konzeptionell», sagte der stellvertretende Gedenkstättenleiter, Sven Sachenbacher, der Deutschen Presse-Agentur. «Es geht nicht mehr nur um die Grenzübergangsstelle und das Grenzregime der DDR, sondern um die viel größere Einordnung in den historischen Hintergrund.» Die Gestaltung sei den modernen Sehgewohnheiten und Erwartungen angepasst, setze stärker auf Objekte und Zeitzeugenvideos.

Auf größerer Ausstellungsfläche reichten künftig neun Kapitel von der Geschichte der deutschen Teilung über die Grenzkontrollen, das Thema Flucht, Transit, Leben im Zonenrandgebiet bis hin zur Friedlichen Revolution. Alles das werde von dem konkreten Ort und der Region her erzählt, sagte Sachenbacher. Am 6. Juli soll die Schau am ehemals größten deutsch-deutschen Grenzübergang an der Autobahn 2 eröffnet werden.

