Bald Hotel oder Restaurant? Gefängnis steht zum Verkauf

Braunschweig (dpa/lni) –

Kann in einem ehemaligen Gefängnis in Braunschweig bald gespeist oder übernachtet werden? Möglich wäre es, denn die ehemalige Justizvollzugsanstalt Braunschweig-Rennelberg steht zum Verkauf. Interessierte Käuferinnen und Käufer finden die zu einem großen Teil denkmalgeschützten Gebäude dazu ab sofort in den gängigen Immobilienportalen, wie die zuständige Immobilienbehörde mitteilte. Startpreis: 3,6 Millionen Euro.

«Bei der Nachnutzung sind viele Möglichkeiten denkbar», heißt es vom Niedersächsischen Landesamt für Bau und Liegenschaften. In Betracht kämen etwa eine Gastronomie, Räume für Kleingewerbe, Kunst- und Kultureinrichtungen sowie ein Hotel oder Hostel. Auch die Einrichtung von Wohnungen sowie Neubauten auf dem Gelände sind den Angaben nach möglich.

Bordell oder Spielhalle verboten

Doch nicht alles ist erlaubt: «Unpassende Nutzungen – etwa eine Spielhalle oder ein Bordell – sind hingegen ausgeschlossen», schreibt die Behörde. Auch die historischen Gefängnismauern müssen in ihrer Struktur weiterhin erkennbar bleiben, auch wenn sie zurückgebaut werden dürfen.

Das rund 13.400 Quadratmeter große Areal liegt rund 1,5 Kilometer westlich des Braunschweiger Stadtzentrums. Zu dem Gelände gehören neben der ehemaligen Untersuchungshaftanstalt unter anderem auch Sportflächen. Im Mai 2024 wurde das 1884 fertiggestellte Gefängnis geräumt und die Sicherheitstechnik daraufhin entfernt. Interessenten müssen ein Nutzungskonzept vorlegen und die Finanzierbarkeit nachweisen.