Bahnverkehr: Verspätungen zwischen Hannover und Berlin

Zwischen Hannover und Berlin ist es am Dienstagmittag zu großen Beeinträchtigungen im Bahnverkehr gekommen. Der gesamte Fernverkehr in beide Richtungen werde derzeit über Magdeburg umgeleitet, sagte ein Sprecher am frühen Dienstagnachmittag. Fahrgäste müssen sich demnach auf mindestens eine Stunde Verspätung einstellen. Der Regionalverkehr sei nicht betroffen, hieß es weiter. Grund für die Beeinträchtigungen ist nach Angaben der Polizei vom Dienstag ein Unfall bei Oebisfelde-Weferlingen im Landkreis Börde (Sachsen-Anhalt).