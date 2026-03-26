Bahnverkehr um Hamburg vorerst weiter eingeschränkt

Wer am Donnerstag im Raum Hamburg eine Zugreise antreten will, muss mit Verspätungen und Abweichungen rechnen. (Archivbild) Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Eine beschädigte Oberleitung zwischen Hamburg-Dammtor und Hamburg-Altona sorgt weiterhin für Verspätungen und Fahrplanänderungen im Zugverkehr. Eine Sprecherin der Deutschen Bahn teilte mit, dass mit Hochdruck daran gearbeitet werde, die Strecke wieder vollständig freizugeben. Bisher sei noch unklar, wann das genau möglich sei.

Seit Mittwochabend sei ein eingleisiger Verkehr möglich, im Nahverkehr beginnen und enden die Züge zwischen Flensburg/Kiel Hbf und dem Hamburger Hauptbahnhof dennoch in Altona. Reisende werden gebeten, zwischen Hamburg Hbf und Hamburg-Altona die Züge der S-Bahn zu nutzen.

Auch im Fernverkehr seien einzelne Abweichungen und Ausfälle möglich. Züge sollen am Hamburger Hauptbahnhof beginnen und enden, die Züge aus und nach Dänemark sollen über eine Umleitung den Hauptbahnhof erreichen. Aktuelle Informationen zu ihren Verbindungen können Fahrgäste auf bahn.de finden, wie die Pressesprecherin mitteilt.