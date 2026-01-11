Bahnverkehr im Norden läuft mit wenigen Einschränkungen

Der Bahnverkehr im Norden normalisiert sich langsam. Vor allem im Fernverkehr läuft noch nicht alles wieder rund. Daniel Bockwoldt/dpa

Hamburg/Kiel/Rostock (dpa) –

Der Bahnverkehr im Norden hat sich nach dem heftigen Wintereinbruch am Sonntagmorgen weiter normalisiert. Vor allem im Fernverkehr kommt es aber weiter zu Einschränkungen. Betroffen sind noch mehrere wichtigen norddeutsche Fernverkehrsstrecken, unter anderem die Verbindungen Westerland-Hamburg und Binz/Stralsund/Rostock-Berlin, wie die Deutsche Bahn auf ihrer Webseite mitteilte.

Der Bahnbetreiber erixx meldete keine Störungen, bei der Nordbahn kam es nach Angaben des Unternehmens zu einzelnen nicht wetterbedingten Ausfällen. Bei der S-Bahn in Hamburg gibt es nach Angaben auf der Webseite der Deutschen Bahn weiterhin Zugausfälle und Verspätungen.